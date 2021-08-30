В Саратовском ГУ МВД назначен новый начальник участковых и отдела ПДН

Фото: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Полковник полиции Илья Молчанов назначен руководителем управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних. Ранее он был начальником управления уголовного розыска ГУ МВД по Саратовской области, о чем информирует пресс-служба ведомства.

Сегодня, 30 августа, было официально объявлено о новом назначении.

Илья Молчанов родился в 1972 году. Он получил высшее образование, в 1994 году окончил Саратовский государственный технический университет, а в 2006 году Академию управления МВД России. Несколько лет возглавлял МУ МВД «Энгельсское».

Кто заменит его в должности начальника уголовного розыска пока не известно.

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