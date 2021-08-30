В Петровске появится возможность смотреть столичные концерты

Жителям региона доступны виртуальные концертные залы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2022 году в Петровске Саратовской области откроется виртуальный концертный зал. Подробнее рассказали в пресс-службе регионального минкульта.

В этом году в рамках инициированного Президентом Владимиром Путиным нацпроекта «Культура» в Энгельсе уже открылся такой зал. На оба объекта выделили 3,55 млн рублей.

- Безусловно, виртуальные показы привлекают различные категории населения. Это, прежде всего, учащиеся общеобразовательных и музыкальных школ, пожилые люди и творческая общественность. За три года реализации нацпроекта сумма вложений составила 35,6 млн рублей. Надеемся, что программа эта будет продолжена, и в оставшихся четырех городах Саратовской области - Калининске, Балаковое Красном Куте, Марксе также будут открыты виртуальные концертные залы. Таким образом планируется охватить все 18 городов региона, включая не только детские школы искусств, клубы, но, возможно, библиотеки и музеи, - сказала и.о. министра культуры области Татьяна Астафьева.

Прямые трансляции из виртуальных концертных залов доступны всем жителям региона. Такие мероприятия создают для зрителя атмосферу личного присутствия на разнообразных концертах, в том числе музучреждений Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2019 году в регионе открыли шесть таких залов. Они появились в Балашове, Аркадаке, Пугачеве, Хвалынске, Красноармейске и Ртищеве. Всего на них потратили 24 млн и 360 тысяч рублей.

В 2020 году открыли три зала: в Аткарске, Новоузенске и Шиханах. Потратили семь млн и 700 тысяч.

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