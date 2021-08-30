В Саратове на 1 сентября обещают грозу

Дождь может пойти в Саратове на День знаний

На День знаний в Саратове ожидается дождь с грозой. О погоде в регионе на неделю рассказала синоптик Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Лариса Васильева.

Во вторник сохранится сухая и жаркая похода. Ночью термометры покажут от 10 до 15 градусов тепла, в пониженных местах – до +5°С. Днем обещают от 25 до 30. Ветер юго-восточный – от 6 до 11 метров в секунду.

1-го сентября погода останется жаркой, но станет неустойчивой. Местами обещают кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный – от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы – до 15-19 м/с. Ночью – 12-17 градусов, днем – 25-30.

В четверг также дождливо. Ночью от 15 до 18 градусов тепла, днем – 23-28.

В пятницу произойдет резкое изменение погодных условий: дожди, местами сильные, грозы, усиления северо-западного ветра. В ночь на третье будет от 11 до 16 градусов, днем – 18-23, на Востоке – до 25-27, в Правобережье при выпадении осадков – 10-12 градусов.

В Саратове этой ночью 11-13 градусов, днем – 27-29. Первого числа ночью – 13-15, днем – 26-28, во второй половине дня кратковременный дождь с грозой. Второго ночью около 15 градусов, днем – от 20 до 25. В пятницу ночью – 12-14, днем – 18-20, продолжительный дождь. Также обещают сильный порывистый ветер – до 20-25 метров в секунду.

Температура воды в Волге на сегодняшнее утро составила 23 градуса ровно.

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