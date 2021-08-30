Под Саратовом экскаватор спас тягач от приближающегося поезда

Техника застряла на рельсах

Сегодня, 30 августа, саратовцам рассказали, как в субботу застрявший на рельсах тягач спасали от приближающегося поезда. Инцидент произошел на железнодорожном переезде на Песчано-Уметском тракте.

Перевозивший тяжелую строительную технику тягач застрял на рельсах. Однако неподалеку оказались работники КВС. При помощи экскаватора они успели вытолкать машину с рельсов до того, как произошла трагедия.

Водитель экскаватора Игорь Лисин вместе с другими членами бригады помогли убрать тягач с пути пассажирского и товарного поездов.

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