Сегодня, 30 августа, в центре Саратова КВС отключили холодную воду на неопределенный срок.

По заявке городской аварийной службы 05 прекращается подача холодной воды для абонентов улиц: Рахова от Большой Горной до Большой Казачьей; Челюскинцев от Чапаева до Рахова; Гоголя, Зарубина, Посадского: все улицы - от Рахова до Чапаева.

ООО «КВС» сообщает, что отключение продлится «до окончания работ», то есть на неопределенный срок.

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