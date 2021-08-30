Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 августа 2021 8:34

После ДТП в центре Саратова два подростка попали в больницу

Госпитализировать пришлось мальчика и девочку
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Столкнулись два отечественных авто

Столкнулись два отечественных авто

Фото: ГИБДД по Саратову

Вчера, 29 августа, в Волжском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадали два ребенка. Подробности сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

В 21:50 на пересечении Соколовой и Вольской столкнулись «ВАЗ-21099» под управлением 46-летнего мужчины и Lada Priora.

В последствии аварии в больницу попали 17-летние мальчик и девочка, пассажиры «99-й».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.