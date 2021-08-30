После ДТП в центре Саратова два подростка попали в больницу

Столкнулись два отечественных авто Фото: ГИБДД по Саратову

Вчера, 29 августа, в Волжском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадали два ребенка. Подробности сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

В 21:50 на пересечении Соколовой и Вольской столкнулись «ВАЗ-21099» под управлением 46-летнего мужчины и Lada Priora.

В последствии аварии в больницу попали 17-летние мальчик и девочка, пассажиры «99-й».

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