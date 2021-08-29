В Балакове после ДТП в больницу попал семилетний мальчик

В аварии пострадал ребенок
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Сегодня, 29 августа, в Балакове Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
Три человека попали в больницу
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Примерно в 18:40 возле дома №45 на улице Минская 33-летний мужчина за рулем BMW не подумал о безопасной скорости и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Kalina.
В последствии аварии в больницу попали оба водителя и семилетний пассажир отечественного авто.
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