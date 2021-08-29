Парад судов проходит в Энгельсе

Парад судов

Сегодня, 29 августа, в Энгельсе проходит торжественное празднование Дня города. В программе мероприятий – парад судов.

Сегодня Энгельс отмечает 274-летие со дня своего основания. Торжественные мероприятия проходят по всему городу вчера-сегодня. В частности, в эти минуты на набережной Волги проходит парад больших и малых судов.

Далее в планах концертная программа «Классика над Волгой с участием вокалистов и юных дарований Энгельса. Городской парк «Покровский».

Афиша праздничных мероприятий 29 августа

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