«Жильцы тушат ведрами, дом остался без света»: пожар в Пугачеве

Кадры ПУГА4EVER

В Пугачеве произошло возгорание травы, жители ближайшего дома остались без света. Вчера, 28 августа, очевидцы рассказали об этом в социальной сети.

- На улице 1-я Заводская произошел пожар, горела сухая трава. Был ветер, он то и дело менял направление. Местные жители тушили огонь ведрами с водой. Жильцы домов остались без света, так как огонь добрался до трансформатора, - сообщает Юлия Шиндина, подписчица сообщества ПУГА4EVER в Инстаграме.

По словам автора поста, пожарная машина на место возгорания так и не приехала.

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