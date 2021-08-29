130 сирот Саратовской области получили сертификаты на жилье

Вчера, 28 августа, в минстрое состоялась выдача очередной партии сертификатов на жилье для детей-сирот, подробности рассказывает в Телеграме председатель правительства Роман Бусаргин.

Право на получение сертификата появляется у сироты при достижении 25-летнего возраста. Вчера в минстрое состоялась выдача 130 сертификатов тем получателям, которые заключили мировые соглашения. Всего в очереди за жильём стоит 5 251 человек, более 600 из них хотят получить именно сертификат на жилье.

Сумма сертификата составляет более 1,2 млн рублей. Приобрести можно квартиру или частный дом в любом муниципальном районе Саратовской области. Уточнить подробности можно по телефонам 74-00-47, 74-42-83 (доб. 192).

В 2021 году планируется предоставить жилье 1450 сиротам. На эти цели предусмотрено 1,7 милиарда рублей, которые удалось направить в регион после вмешательства Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина.

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