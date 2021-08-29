Еще 244 новых случая коронавируса подтверждено в Саратовской области

Сегодня, 29 августа, в Саратовской области обнаружено 244 новых случая коронавируса. Всего заразились 80 338 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 74 478 человек, за сутки — 203.

В Саратове 112 новых случаев, Энгельсский район — 42, Балаковский — 18, Балашовский, Пугачевский — по 10, Ершовский подтвердил восемь, Татищевский прибавил четырех пациентов, Базарно-Карабулакский, Красноармейский, Краснопартизанский, Марксовский, Перелюбский, Турковский подтверждают по три, Дергачевский, Озинский, Петровский, Саратовский, Советский, п.Светлый имеют по два новых зараженных, Вольский, Екатериновский, Ивантеевский, Калининский, Краснокутский, Лысогорский, Новобурасский, Питерский, Ровенский, Ртищевский обнаружили по одному случаю.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 10;

- 7-14 лет – 8;

- 15-19 лет – 6;

- 20-29 лет – 18;

- 30-39 лет – 44;

- 40-49 лет – 38;

- 50-59 лет – 39;

- старше 60 – 81.

С пневмонией поступили 95 человек, с признаками простуды — 146, с бессимптомным течением — трое. С установленным источником заражения — 237, завозных случаев — семь.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.