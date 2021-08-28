В Саратовской области «мобильные бригады» спешат на помощь пожилым

Сергей Егоров

В рамках национального проекта «Демография», разработанного по решению президента Владимира Путина, в области действует такая социальная услуга, как доставка граждан 65 лет и старше, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для прохождения профилактических осмотров и диспансеризации. Доставка осуществляется силами «Мобильных бригад». Об этом рассказал на мероприятии в пресс-центре «КП-Саратов» министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров.

- Только за первое полугодие этого года «Мобильными бригадами» обслужено более 8 тысяч пожилых людей и инвалидов, - подчеркнул Сергей Егоров. - В области «Мобильные бригады» действуют более 10 лет. В их составе - представители органов социальной защиты, Пенсионного фонда, правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, религиозных организаций, общественники.

Специалисты «Мобильной бригады» оперативно выезжают по обращениям граждан для оказания социально-бытовых услуг, психологической, социально-правовой помощи, а в случае необходимости оформления в дом-интернат.

Также на пресс-конференции министр остановился на другом значимом направлении нацпроекта – строительстве новых корпусов домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

В регионе насчитываются 20 учреждений, где проживают граждане старшего поколения и инвалиды.

Благодаря реализации нацпроекта «Демография» возводятся новые корпуса учреждений.

В прошлом году в Базарно-Карабулакском районе в рамках проекта «Старшее поколение» завершено строительство нового жилого корпуса Адоевщинского дома-интерната на 50 мест. В этом году вводится в строй новый корпус Хватовского дома-интерната в Базарном Карабулаке. Корпус рассчитан на 40 мест и отвечает всем современным требованиям, оснащен лифтом.

В этом году началось возведение нового 2-этажного корпуса в Энгельсском доме-интернате. Современное здание на 68 мест будет построено в формате «мини-квартир» и позволит увеличить общую численность проживающих до 773 человек.

- Наша цель – создать для пожилых максимально комфортные условия, приближенные к домашним, - подчеркнул министр.