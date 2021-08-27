В Саратовской области наградили лучших классных руководителей

Фото министерства образования Саратовской области

Премию «Признание» - 2021» вручили лучшим классным руководителям Саратовской области. Кто удостоился награды, рассказали в региональном минобразе.

Награждение прошло на заседании Областного образовательного форума «PRO.Образование 64. Векторы развития». Победителей поздравил губернатор Валерий Радаев.

В конкурсе участвовали талантливые и творчески работающие классруки 11-х класов со стажем работы не менее пяти лет.

По 100 тысяч рулей, дипломы и памятные статуэтки получили:

Людмила Артамонова, учитель английского языка средней школы № 15 г. Балашов,

Ольга Копова, учитель математики Лицея № 15 г.Саратов;

Наталья Ларионова, учитель математики Лицея математики и информатики г. Саратов,

Елена Маркина, учитель математики средней шг. Балаково,

Татьяна Моисеева, учитель биологии Гимназии № 34 г. Саратов,

Инна Несина, учитель химии средней школы №9 Энгельсского района,

Валентина Перова, учитель технологии и географии средней школы с. Вязовка Базарно-

Карабулакского района,

Елена Поддубная, учитель английского языка средней школы № 1 р.п. Степное Советского района,

Елена Хлопцева, учитель русского языка и литературы Гимназии № 87 г. Саратов,

Ирина Щербакова, учитель истории и обществознания средней школы № 1 г. Петровск.

Званием «Заслуженный учитель России» наградили учителя истории и обществознания из саратовского Лицея№15 Марину Сергееву.

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