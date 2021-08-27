В Саратовской области наградили лучших классных руководителей

Фото министерства образования Саратовской области
Премию «Признание» - 2021» вручили лучшим классным руководителям Саратовской области. Кто удостоился награды, рассказали в региональном минобразе.
Награждение прошло на заседании Областного образовательного форума «PRO.Образование 64. Векторы развития». Победителей поздравил губернатор Валерий Радаев.
В конкурсе участвовали талантливые и творчески работающие классруки 11-х класов со стажем работы не менее пяти лет.
По 100 тысяч рулей, дипломы и памятные статуэтки получили:
Людмила Артамонова, учитель английского языка средней школы № 15 г. Балашов,
Ольга Копова, учитель математики Лицея № 15 г.Саратов;
Наталья Ларионова, учитель математики Лицея математики и информатики г. Саратов,
Елена Маркина, учитель математики средней шг. Балаково,
Татьяна Моисеева, учитель биологии Гимназии № 34 г. Саратов,
Инна Несина, учитель химии средней школы №9 Энгельсского района,
Валентина Перова, учитель технологии и географии средней школы с. Вязовка Базарно-
Карабулакского района,
Елена Поддубная, учитель английского языка средней школы № 1 р.п. Степное Советского района,
Елена Хлопцева, учитель русского языка и литературы Гимназии № 87 г. Саратов,
Ирина Щербакова, учитель истории и обществознания средней школы № 1 г. Петровск.
Званием «Заслуженный учитель России» наградили учителя истории и обществознания из саратовского Лицея№15 Марину Сергееву.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.