Две женщины пострадали в тройном ДТП в Заводском районе

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Вчера, 26 августа, в Заводском районе Саратова произошла авария, приведшая к госпитализации жительниц города.

Инцидент был зафиксирован в 14:20 напротив дома 90А по улице Ново-Астраханское шоссе в Саратове. 34-летний водитель на автомобиле SsangYong врезался в Daewoo Matiz, за рулем которого находилась 48-летняя женщина. От удара автомобиль Matiz врезался в "Ладу Ларгус", которым управлял 43-летний водитель.

В результате ДТП водитель и 23-летняя пассажирка Matiz с травмами доставлены в медицинское учреждение.