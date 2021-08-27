В Саратовской области пенсионеры берут напрокат спортинвентарь

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27 августа в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» состоялась встреча с министром труда и социальной защиты Саратовской области Сергеем Егоровым по поводу реализации в регионе федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», разработанного по поручению президента Владимира Путина.

В начале выступления министр отметил, что в нашей области нацпроект реализуется на протяжении вот уже трех лет.

- Основная цель проекта – это укрепление здоровья граждан старшего поколения, продление их активного долголетия и продолжительности жизни, - подчеркнул Сергей Егоров. - Отмечу, что в настоящее время в области в учреждениях социального обслуживания различного типа получают услуги более 80 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов. Около 40 тысяч жителей пожилого возраста являются участниками мероприятий по активному долголетию.

С прошлого года в комплексных центрах соцобслуживания по всей области вводятся 8 социальных технологий. А именно:

1. Пункты бесплатного проката спортивного оборудования;

2. Залы адаптивной физкультуры;

3. Сенсорные комнаты психологической разгрузки;

4. Творческие мастерские «ДоброЦентр»;

5. Модули «Учебная кухня»;

6. Школы восстановления после болезни «Шаг за шагом»;

7. «Школы по уходу»;

8. Пункты проката технических средств реабилитации.

Сегодня в каждом районе области уже реализуются несколько таких технологий.

Журналистов заинтересовало: а какое спортивное оборудование чаще всего берут напрокат пожилые?

- Велосипеды, в том числе трехколесные, у нас есть и велосипеды без рам. Сейчас передвигаться на велотранспорте удобно: есть специальные дорожки, ремонтируются дороги, тротуары, - отметил Сергей Егоров. – Палки для скандинавской ходьбы пользуются большим спросом... И, конечно, нужно помнить, что во время совместных прогулок, занятий спортом пожилые люди объединяются по интересам, общаются, находят новых друзей.

А это отвечает основным задачам проекта: укрепление здоровья и продление активного долголетия.