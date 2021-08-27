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Общество27 августа 2021 12:34

Саратовский минздрав: ВИЧ-инфицированным разрешили вакцинироваться от коронавируса

Об этом сообщили на еженедельном брифинге
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сегодня, 27 августа, в саратовском минздраве прошел брифинг по вопросам коронавируса.

Первый замминистра Станислав Шувалов рассказал о том, что вакцина от COVID-19 доказала свою безопасность и эффективность даже для ВИЧ-инфицированных.

Шувалов также рассказал о возможных последствиях прививки:

- Их осложнениями назвать трудно, побочные эффекты, все не тяжелые: покраснение в месте прививки, повышение температуры в течение суток после прививки, слабость, боль в мышцах и суставах. Проходят они в течение короткого количества времени.

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