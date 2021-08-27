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Общество27 августа 2021 11:50

Саратовские студенты получат возможность устроиться на немецкие предприятия

Выделят тысячу мест для россиян
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Господин Геза Андреас фон Гайр. Фото Владлены Сеидахмедовой

Господин Геза Андреас фон Гайр. Фото Владлены Сеидахмедовой

Сегодня, 27 августа, в Саратов приехал посол Германии господин Геза Андреас фон Гайр. Напомним, представитель ФРГ прилетел сегодня утром.

Господин Посол посетил выставку «Мастера России 4.0». Основная тема выставки – экономика и устойчивое развитие. Она демонстрирует деятельность немецкого бизнеса в России, подчеркивает, что он связан с устойчивым развитием.

Вступительное слово взял губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он отметил, что именно в Саратовской области открыт первый в России завод Henkel и поблагодарил иностранных коллег за сотрудничество.

Посол выразил благодарность за теплый прием в регионе и рассказал, что представители немецкого бизнеса решили предложить тысячу мест для российских студентов на немецких предприятиях.

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