В исполкоме регионального отделения "Единой России" прошла конференция политсовета

Михаил Исаев и Николай Панков Фото: Александр Уриевский

В исполкоме регионального отделения "Единой России" 27 августа прошла конференция политсовета партии. Из 187 делегатов присутствуют, в том числе, онлайн, 131 делегат.

Рассмотрели один вопрос - предвыборная программа партии на выборах в Саратовскую городскую думу, которые пройдут в сентябре вместе с выборами в Государственную думу.

Панков напомнил, что на недавнем съезде партии в Москве президент страны Владимир Путин внёс свои предложения в Народную программу. Это касается выплат по 15 тысяч правоохранителям и военным, а также дополнительно 45 млрд рублей на расселение аварийных домов и включить в нее дома, которые признаны аварийными до 1 января 2021 года. Также 24 млрд на защиту лесов и борьбу с пожарами - Панков напомнил о пожарах в Саратовской области и обращениях по этому поводу жителей Юго-Востока области.

340 млрд на обновления авиапарка в России и налаживание перелетов в регионах.

Более 100 тысяч предложений в Народную программу поступили именно из Саратовской области.

Выборы пройдут также на местном уровне в 20 районах и городских округах Саратовской области. На сентябрьских выборах предстоит заместить 1125 мандатов в органы самоуправления по всей области.

- Мы ответственно подходим к программам, которые выдвинули местные отделения партии совместно с жителями. Это не предвыборная программа, а программа развития наших городов, районов, области. Это программа не сегодняшнего выборного дня, а работы на будущее. Ее будем контролировать и отчитываться по ней, сказал Панков.

35 одномандатных округов в Саратове должны будут избрать своих депутатов также в сентябре.

На заседание политсовета сегодня пригласили всех кандидатов по этим округам от ЕР.

Программа была принята конференцией единогласно.\

- Большая ответственность каждого из нас за выполнение народной программы, как федеральной так и региональной, напомнил Панков.

В сентябре, напомнил он, после выборов, предстоит партийной конференции выдвигать свои кандидатуры на различные руководящие должности в районах и в городах, в том числе в Саратове.

Всего к замещению 1125 мандатов в ОМСУ. В том числе:

*Балашовский район – 25 мандатов райсобрание и 150 мандатов в Советах муниципальных образований (в селах)

*Марксовский район – 19 мандатов в райсобрание

*Александрово-Гайский район – 30 мандатов (15 собрание района, 15 собрание АлГая)

* Петровск и Пугачев – по 20 мандатов в городских Советах.

* Озинский район – 15 мандатов Озинки (и 100 мандатов в селах района)

* Вольский район – 140 мандатов в селах района

* Хвалынский район – 62 мандата (15 город и 47 МО)

* Дергачевский район – 10 мандатов в Совете Дергачей и 81 в селах района.

* Ершовский район – 20 мандатов в сельские советы

* Ивантеевский район – 5 мандатов в сельские советы

* Красноармейский район -30 мандатов сельские советы (+6доп)

* Перелюбский район – 96 мандатов в сельские советы

*Питерский район – 60 мандатов в сельские советы

* Ровенский район – 80 мандатов в сельские советы

* Федоровский район – 107 мандатов в сельские совенты

*ЗАТО Светлый – 15 мандатов в собрание депутатов городского округа

* город Шиханы – 11 мандатов в собрание депутатов городского округа

* пос.Михайловский Краснопартизанского района – 10 мандатов в собрание депутатов ЗАТО Михайловский.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы VIII созыва. Избираться будут представители 14 партий: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», Партия роста, РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и РППСС.

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