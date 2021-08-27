Саратовец пожаловался на не принявшего проездной его сына водителя автобуса

Вчера, 27 августа, вечером в одном из саратовских сообществ в соцсети горожанин пожаловался на работу водителя автобуса №90.

Саратовец пишет, что его сын, выходя из автобуса, предъявил проездной, на котором не было корешка, на котором указывают ФИО и номер справки. Водитель попросил мальчика оплатить проезд. Ребенок показал мужчине справку, но тот сказал, что без корешка проездной недействителен.

Отец мальчика недоумевает, почему водитель просто не мог сравнить номер справки с номером, указанным на проездном.

- Что началось в колхозе утро? Опять начнем высаживать? А если у него не оказалось денег на проезд? В Юбилейный увезли бы, или катался бы до окончания смены? Или вам нравится издеваться над детьми? – вопрошает возмущенный саратовец.

Горожанин уточнил, что ребенок, к сожалению, не обратил внимание на номер автобуса.

Напомним, не так давно мэр Михаил Исаев отчитал перевозчиков за отказ возить бесплатно ветеранов. А на водителя одного из автобусов также в соцсети жаловалась горожанка за то, что он отобрал у её детей проездные.

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