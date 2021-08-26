Сельское кафе сгорело в Воскресенском районе

Горит кафе "Норд"

Сегодня рано утром, 26 августа, в Воскресенском районе Саратовской области загорелось сельское кафе, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

Сообщение о возгорании поступило в 4:40 из поселка Садовка. Пожар начался в одноэтажном здании сельского кафе «Норд». Площадь пожара составила 160 квадратных метров. Посетителей и персонала на момент пожара в здании не было.

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. На тушение выезжали три пожарных расчета.

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