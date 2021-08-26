Саратовская спортсменка вышла в четвертьфинал Паралимпиады

Фото: tokyo2020.paralymp.ru

Сегодня, 26 августа, спортсменка из Саратова Маляк Алиева вышла в четвертьфинал соревнований по настольному теннису на Паралимпиаде-2021 в Токио. Об этом сообщает региональное минтруда и соцзащиты.

Состязание между воспитанницей ДЮСАШ «РиФ» и кореянкой Ли Кунву состоялось в 10:20 утра по токийскому времени. Матч состоял из четырех партий. Первую со счетом 11:7 взяла Кунву, такой же счет, но уже в пользу Маляк, был и во второй. Последние

партии выиграла россиянка – 11:4 и 11:1.

С общим счетом 3:1 Алиева вышла первым номером из группы С в четвертьфинал.

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