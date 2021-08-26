Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2021 8:46

Саратовская спортсменка вышла в четвертьфинал Паралимпиады

Теннисистка Маляк Алиева победила соперницу из Кореи
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: tokyo2020.paralymp.ru

Фото: tokyo2020.paralymp.ru

Сегодня, 26 августа, спортсменка из Саратова Маляк Алиева вышла в четвертьфинал соревнований по настольному теннису на Паралимпиаде-2021 в Токио. Об этом сообщает региональное минтруда и соцзащиты.

Состязание между воспитанницей ДЮСАШ «РиФ» и кореянкой Ли Кунву состоялось в 10:20 утра по токийскому времени. Матч состоял из четырех партий. Первую со счетом 11:7 взяла Кунву, такой же счет, но уже в пользу Маляк, был и во второй. Последние

партии выиграла россиянка – 11:4 и 11:1.

С общим счетом 3:1 Алиева вышла первым номером из группы С в четвертьфинал.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.