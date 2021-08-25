Поликлиника в микрорайоне Звезда

В Саратове назначен аукцион на строительство поликлиники в микрорайоне Звезда. Вчера, 24 августа, на портале ЕИС был опубликован соответствующий документ.

В заявке значится выполнение работ по строительству объекта: «Строительство поликлиники в микрорайоне Звезда в Кировском районе города Саратова (1-ый этап - поликлиника на 500 посещений в смену)». Заказчиком выступает ГКУ СО «Управление капитального строительства». Начальная цена контракта составляет 90 миллионов 97 тысяч 622 рублей. Заявки принимаются до 1 сентября, когда состоится аукцион.

Новая поликлиника на 500 посещений в смену появится на улице Городская в Кировском районе. Срок завершения работ по контракту определен до 25 декабря 2021.

В рамках контракта предполагается осуществить подготовительные и земляные работы, устройство фундамента, возведение несущих конструкций, установку кровли и отделочные работы.

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