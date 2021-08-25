Бабушка 86 лет доставлена в больницу из автобуса Саратов-Энгельс

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 24 августа, в Волжском районе Саратова произошел инцидент, в котором пострадала пожилая женщина.

В 16:46 напротив дома № 41 по Московской. 86-летняя женщина ехала в автобусе Саратов-Энгельс, по маршруту№ 284б. Женщина не держалась за поручни в автобусе и упала.

При падении пожилая пассажирка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

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