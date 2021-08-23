Центр Энгельса перекроют на День города

День города в Энгельсе отмечается в последнее воскресенье августа. В связи с празднованием 274-й годовщины в городе вводятся ограничения движения.

24 августа с 12 до 22:00 закрыт для проезда и парковки участок дороги от кольцевой развязки «Паровоз» до памятника Калинину.

27-го с 8 до 22:00 нельзя проехать и остановиться на подъезде с Волжского проспекта в парк «Патриот».

29 августа с 8 до 23:00 запрещено движение по площади Ленина от Свободы до Горького, а также на въезде к памятнику Героям фронта и тыла.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.