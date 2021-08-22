Напротив саратовского правительства горела иномарка

Сегодня, 22 августа, в центре Саратова сгорел автомобиль. Видео с места происшествия опубликовали в Instagram «ЧП Саратов».

Примерно в 3 часа дня напротив дома №72 на улице Московская очевидцы засняли сцену тушения авто марки Toyota. Судя по записи, на месте работали четверо пожарных и одна машина.

Очевидец сообщает, что автомобиль получил сильные повреждения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.