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Общество22 августа 2021 10:44

Николай Панков поздравил россиян с Днем флага

Поздравление политик выложил в свой канал в Telegram
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сегодня, 22 августа, в России отмечают День государственного флага. Поздравить с праздником сограждан решил депутат Государственной думы Николай Панков.

- Он [флаг] ассоциируется с доблестью, силой и мудростью нашего народа, объединяет всех граждан нашего многонационального государства. Флаг вдохновляет людей на достижения в труде, спорте, науке и культуре. Под российским триколором наши войска защищают интересы нашей Родины и покой мирных жителей, - пишет Панков в своём Telegram-канале «Пара слов».

Депутат также уточнил, что россияне гордятся страной и стремятся внести вклад в её развитие и лучшее будущее.

- Здоровья, счастья, новых успехов и благополучия! - пожелал политик.

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