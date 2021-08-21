Житель Аркадакского района пострадал при попытке спасти Volkswagen от пожара

Вчера, 20 августа, в Аркадакском районе Саратовской области произошел пожар

В 11:45 поступил сигнал о пожаре на улице Школьная в селе Подгорное. Прибывшие на место пожарные засвидетельствовали, что горел гараж и автомобиль Volkswagen. Также огнем были объяты надворные постройки на территории дома. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.

В результате пожара пострадал 49-летний мужчина: хозяин дома получил ожоги, пытался тушить загоревшийся автомобиль. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение эксплуатации механизмов транспортного средства. На тушение выезжали два расчета.

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