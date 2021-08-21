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Происшествия21 августа 2021 9:54

21-летний саратовец пострадал в ДТП в Заводском районе

«Лада Приора» столкнулась с «четырнадцатой»
Наталия Калинина
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Авария в Заводском районе

Авария в Заводском районе

Вчера, 20 августа, в Заводском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадал молодой человек, о чем пишет ГУ ГИБДД региона.

Авария была зафиксирована в 20:50 за один километр до дома № 90 по Ново-Астраханскому шоссе. 33-летний мужчина на «Ладе Приора» врезался в ВАЗ-211440 под управлением 25-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал 21-летний пассажир автомобиля Ваз 211440. С травмами он доставлен в больницу.

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