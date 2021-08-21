Вечером в Саратове будет дождь

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 21 августа.

В области облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер веет с Юга со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, порывы – до 15-20 м/с. Температура воздуха будет изменяться днём в диапазоне от 32 до 37 градусов выше нуля, при дожде – 27 градусов, на Востоке и Юго-востоке – до 40.

Ночью облачность будет переменная. Термометры покажут от 15 до 20 градусов тепла.

В Саратове сейчас +23°С, дождливо. К 10 утра температура поднимется до +29°С, а максимально воздух прогреется до +35°С. Минимальная ночная температура составит +21°. Вечером обещают дождь. Ветер южный – от 1 до 4 метров в секунду. Переменная облачность.

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