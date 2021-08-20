В центре Саратова образовалась пробка из-за задержания полицией таксиста

Фото прислал очевидец

Сегодня, 20 августа, из-за задержания горожанина полицией в центре Саратова образовалась пробка. Очевидец прислал в редакцию «КП-Саратов» видео с места.

На записи видно, как сотрудники полиции на пересечении Большой Казачьей и Пугачева вытаскивают из машины агрегатора такси «Диди» водителя.

Из-за того, что всё это происходит на проезжей части, на Большой Казачьей образовалась большая пробка.

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