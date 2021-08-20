Ярмарки с продуктами из Балакова и Татищева открываются в Саратове

В предстоящую субботу, 21 августа, в Саратове откроются сельские ярмарки, сообщает министерство сельского хозяйства области.

Торговые площадки откроются в поселке Юбилейный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская, а также в поселке Елшанка по адресу Московское шоссе, 61.

Режим работы торговых площадок- с 8:00 до 16:00. Там можно приобрести молоко, овощи, рыбу, яйцо, макароны, крупы, кондитерские изделия и сахар, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед.

На Театральной площади с 1 июня по 31 августа действует ярмарка плодоовощной и ягодной продукции.

Начало работы ярмарочной площадки –8:00. Прибудут представители Татищевского района.

Фермеры Балаковского района представят свою продукцию на торговой площадке в поселке Елшанка.

По вопросам работы ярморок можно обратиться на «горячую линию» по субботам по телефону 51-77-12 до 14:00, в будние дни - по телефону 50-70-17.