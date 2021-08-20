Двое мужчин за сорок скончались в Саратовской области при невыясненных обстоятельствах

Умер житель Саратова

Вчера, 19 августа, в Саратовской области при невыясненных обстоятельства скончались двое мужчин за сорок. Один человек умер в Балакове, а второй в Саратове, СУ СК региона начал проверку.

По предварительным данным, первый инцидент произошел 19 августа в Балакове. Вечером в квартире на улице Шевченко 49-летний мужчина был найден без создания. Родственники вызвали «скорую», которая подтвердила смерть человека.

Второй случай зафиксирован примерно в то же время в Саратове. В квартире по улице Высокая обнаружено тело 44-летнего мужчины.

В обоих случаях следователи СУ СК проводят проверку обстоятельств случившегося.

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