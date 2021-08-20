Бензин в Саратове подорожал и превысил средние цифры по ПФО

Подорожали все виды топлива

Росстат опубликовал данные по ценам на бензин в регионах страны. Выяснилось, что цены на топливо в Саратове за эту неделю поднялись, при том, что они и так были выше средних по Поволжью.

Средняя цена на литр автомобильного бензина в Саратове на 16 августа 2021 года составляет 48,25 рублей за литр, при этом средняя цена по Приволжскому федеральному округу - 47,83 рублей.

С 10 по 16 августа рост цен на бензин автомобильный зафиксирован в 74 центрах субъектов Российской Федерации, в том числе в Саратовской области, где подорожали все виды топлива. АИ-92 подорожал на девять копеек до 45,76 рублей за литр; АИ-95 - на шесть копеек до 49,1 рублей за литр; АИ-98 - на 10 копеек - до 55,62 рублей за литр. Дизельное топливо теперь стоит 48,77 рублей, на три копейки дороже, чем неделю назад.

Цены на самые распространенные марки топлива АИ-92 и Аи-95 в Саратовской области также выше, чем в среднем по ПФО.

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