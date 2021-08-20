В Саратовской области начинается похолодание

Специалист саратовского гидрометцентра Лариса Васильева рассказала о погоде в регионе на предстоящие выходные.

Погода на территории области ожидается неустойчивая. Обусловлена она будет очередным прохождением холодного атмосферного фронта, который будет медленно смещаться с Запада на Восток в течение выходных и понедельника. В связи с этим ожидаются кратковременные дожди с грозами, локально ливни и град. При грозах шквалистые усиления ветра – более 20 метров в секунду.

В субботу ветер южный, в воскресенье и понедельник – северного и северо-западного направлений. Средняя скорость ветра – 6-11 метров в секунду.

В субботу температура останется аномально жаркой. Ночью будет от 19 до 24 градусов тепла. Днем – 32-37, на Востоке – до 40 градусов.

В воскресенье будет прохладнее. Ночью – от 16 до 21, днем – 26-31, на Востоке и Юго-востоке – до 37 градусов.

В понедельник ночью от 14 до 19, днем – 25-30, на Востоке и Юго-востоке – до 35.

В Саратове в предстоящую ночь будет от 20 до 22, завтра днем – 33-35. В воскресенье и понедельник – от 17 до 19 ночью, днем – 28-30. В оба дня пройдет небольшой дождь, при грозе шквалистые усиления – 15-20 метров в секунду.

Температура воды в Волге на сегодняшнее утро составила 25,2 градусов.

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