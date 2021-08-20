Александр Жуковский стал главой Ртищевского района

Александр Жуковский

Сегодня, 20 августа, Александр Жуковский был избран главой Ртищевского района, о чем информирует региональное министерство по делам территориальных образований.

Собрание Ртищевского муниципального района рассмотрело две кандидатуры, ранее внесенные на замещение должности главы Пугачевского района: и.о. главы района Александра Жуковского и и.о. начальника отдела по земельным отношениям и управлению имуществом районной администрации Дениса Сулейманова.

Сегодня депутаты Собрания выбрали главой Ртищевского муниципального района Александра Жуковского. Он приняв присягу и вступил в должность.

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