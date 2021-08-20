13-летний велосипедист сбит на проспекте Строителей

Пострадал 13-летний мальчик
Вчера, 19 августа, произошло ДТП в Ленинском районе Саратова, в котором пострадал 13-летний мальчик.
Сообщение об аварии было зафиксировано в 15:55. Столкновение произошло напротив доме 32 по проспекту Строителей. 13-летний мальчик на велосипеде пересекал дорогу по пешеходному переходу на велосипеде и попал под колеса автомобиля Volkswagen Polo, за рулем котрого находился 42-летний мужчина.
В результате ДТП велосипедист с травмами был доставлен в медицинское учреждение.
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