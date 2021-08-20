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Происшествия20 августа 2021 9:20

Пожар в Лысогорском районе: огонь с одного дома поджег два соседних

Наталия Калинина
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Вчера, 19 августа, в Лысогорском районе Саратовской области произошел пожар: огонь с горящей травы перекинулся на два дома, о чем сообщает ГУ МЧС.

Возгорание было зафиксировано в 16:55 м в поселке Широкий Карамыш. Очаг возгорания появился в частном деревянном доме и по траве быстро перекинулся на два нежилых заброшенных дома и надворные постройки. Площадь пожара составила 275 квадратных метров.

На тушение выезжали три пожарных расчета. Причиной возгорания стало несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

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