ГАЗель с «дровами» сгорела на Буровой

ЧП на Буровой

Сегодня, 20 августа, в Саратове сгорела грузовая ГАЗель, фото с места события очевидец под ником Алексей Долотов разместил в паблике «Типичный Саратов».

На предоставленных кадрах видно, что автомобиль выгорел полностью.

- Грузовая Газель, перевозившая то ли дрова, то ли строительный мусор, сегодня утром сгорела. На месте работал пожарный расчет. Это случилось в Елшанке: улица Буровая, между остановками «Благодарова» и «Торговый Дом», — пишет саратовец.

Пострадавших нет. Площадь пожара составила 8 кв.м. Причина возгорания устанавливается, как сообщает ГУ МЧС.

Автомобиль сгорел полностью

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