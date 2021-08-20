ГАЗель с «дровами» сгорела на Буровой

ЧП на Буровой
Сегодня, 20 августа, в Саратове сгорела грузовая ГАЗель, фото с места события очевидец под ником Алексей Долотов разместил в паблике «Типичный Саратов».
На предоставленных кадрах видно, что автомобиль выгорел полностью.
- Грузовая Газель, перевозившая то ли дрова, то ли строительный мусор, сегодня утром сгорела. На месте работал пожарный расчет. Это случилось в Елшанке: улица Буровая, между остановками «Благодарова» и «Торговый Дом», — пишет саратовец.
Пострадавших нет. Площадь пожара составила 8 кв.м. Причина возгорания устанавливается, как сообщает ГУ МЧС.
Автомобиль сгорел полностью
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