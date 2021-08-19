Радаев потребовал обеспечить нужный процент вакцинации среди педагогов

Губернатор Валерий Радаев потребовал обеспечить нужный процент привитых, в том числе, среди педагогов

Губернатор Радаев заявил, что в эффективности прививочной кампании от коронавируса, как и в крайне низких показателях по прививкам в некоторых районах, виноваты главврачи первичного звена. Он потребовал от министра Олега Костина провести с ними по этому поводу дополнительную встречу. Об этом он заявил на заседании корсовета 19 августа.

- Я так понимаю, что в первичном звене - дисбаланс по охвату вакцинацией. Есть учреждения, где высокими показателями, а есть - с крайне низкими. Уверен, результат обусловлен, прежде всего, человеческим фактором. А именно - инициативностью главного врача. Там, где порядок, где четкое следование установкам – всё идет нормально. Прошу вас, Олег Николаевич, в очередной раз провести совещание с главными врачами, - сказал глава региона.

С наступлением учебного года губернатор потребовал обеспечить заданный процент вакцинированных.

- Наступает сентябрь, необходимо обеспечить заданный процент вакцинированных, в том числе - среди педагогов. Руководству министерства образования нужно продолжать разъяснительную работу с учителями о необходимости защищать и собственное здоровье, и здоровье школьников. Наша общая задача - чтобы начало занятий не отразилось на росте заболеваемости, - заявил Валерий Радаев.