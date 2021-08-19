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Происшествия19 августа 2021 15:58

Михаил Исаев «оценил» трюки самокатчика на городской Доске почета

Мэр Саратова призвал полицию усилить бдительность
Наталия Калинина
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Поведение экстремала возмутило Михаила Исаева

Поведение экстремала возмутило Михаила Исаева

Молодой саратовец проехался на самокате по Доске почета на Театральной площади. Сегодня, 19 августа, мэр Саратова Михаил Исаев поделился своим мнением по поводу этого инцидента.

- Мне показали видео, где молодой человек катается на самокате по городской Доске почета. Это может нанести ущерб имуществу жителей, в первую очередь – это вопрос безопасности самого райдера! Кроме того, считаю такой поступок полнейшим неуважением к тем, кто занесен на Доску почета, к их семьям и товарищам, - сообщил Михаил Исаев.

Глава Саратова также призвал правоохранительные органы усилить патрулирование общественной зоны и привлечь юношу к ответственности, если удастся установить его личность.

Михаил Исаев «оценил» трюки самокатчика на доске почета

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