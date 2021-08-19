Михаил Исаев «оценил» трюки самокатчика на городской Доске почета

Поведение экстремала возмутило Михаила Исаева

Молодой саратовец проехался на самокате по Доске почета на Театральной площади. Сегодня, 19 августа, мэр Саратова Михаил Исаев поделился своим мнением по поводу этого инцидента.

- Мне показали видео, где молодой человек катается на самокате по городской Доске почета. Это может нанести ущерб имуществу жителей, в первую очередь – это вопрос безопасности самого райдера! Кроме того, считаю такой поступок полнейшим неуважением к тем, кто занесен на Доску почета, к их семьям и товарищам, - сообщил Михаил Исаев.

Глава Саратова также призвал правоохранительные органы усилить патрулирование общественной зоны и привлечь юношу к ответственности, если удастся установить его личность.

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