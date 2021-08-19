В саратовской канализации нашли бордюр и кусок асфальта

Специалисты «Концессий водоснабжения-Саратов» нашли в городской канализации бордюрный камень. О прочих находках сообщает пресс-служба компании.

Как правило, пишут коммунальщики, причиной засоров в канализации становится бытовой мусор, который горожане решают выкинуть в унитаз вместо ведра. Чаще всего на сетях находят пакеты, средства личной гигиены, наполнители для кошачьих туалетов, влажные салфетки, втулки и так далее.

В последнее время, отметили в «КВС», специалисты всё чаще находят строительный мусор. Так, на Антонова, 26 из канализации достали бордюрный камень и кусок асфальта.

- При проведении работ по ремонту тротуаров и дорог недобросовестные подрядные организации разрушают наши колодцы, снимают с них крышки, засыпают их асфальтобетонной смесью, скидывают строительные материалы. Весь этот мусор, попав в сеть, препятствует оттоку сточных вод от жилых домов, приводит к засорам и течам канализации. Куски асфальтового покрытия мы достаем из колодцев на ул. 2-й Нагорной между Огородной улицей и Ново-Астраханским шоссе, на ул. Аткарской между Новоузенской и 2-й Садовой, на ул. Октябрьской между ул. Московской и Челюскинцев. В других местах дорожники просто закатывают колодцы асфальтом, ограничивая доступ для обслуживания канализационных сетей. Такая ситуация зафиксирована на улицах Валовой, Октябрьской, Киевской, - сказал начальник цеха канализационных сетей «КВС» Юрий Пестрецов.

Помимо прочего, на 1-м Магнитном проезде, улице Чапаева между Московской и Зарубина, на Соколовой между Мясницкой и Горького дорожные рабочие повредили все колодцы – и водопроводные и канализационные.

- Весь нанесенный ущерб заактирован представителями КВС в присутствии представителей районных администраций для предъявления претензий к организациям, допустившим разрушения колодцев, - говорится в сообщении компании.

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