Михаил Исаев сел на велосипед: саратовцы подсказали, куда ему еще поехать

Михаил Исаев на велосипеде
Сегодня рано утром, 19 августа, мэр Саратова Михаил Исаев проехался на велосипеде по отремонтированным тротуарам Саратова. Глава города решил лично убедиться, что город меняется в лучшую сторону, а саратовцы, в свою очередь, подсказали куда ему еще стоит поехать.
Михаил Исаев отметил, что городу в первую очередь не хватает парковочных карманов и зеленых зон. Некоторой критике удостоились входные зон магазинов на Советской и других улицах города. О своем небольшом путешествии мэр рассказал в сюжете на своей странице в Инстаграм.
В комментариях к записи горожане настоятельно рекомендовали Михаилу Исаеву проехать по Пролетарской улице.
- Предлагаю посетить 1-й Магнитный проезд. Были тропинки, а теперь нет, бордюры высоко поставлены и брошены, - пишет один из местных жителей, - Предлагаю также проехаться по улицам частного сектора Саратова, дать советы и рекомендации, - вторит другой.
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