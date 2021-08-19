Саратовский психолог: дистанционное и очное обучение – это параллельные процессы

Саратовцы часто интересуются в соцсетях вопросами образования, сообщает Центр управления регионом.

- Так, за первые две недели августа специалисты ЦУР зарегистрировали 56 подобных сообщений, а за тот же период июня и июля 50 и 49 соответственно.

В начале лета жителей Саратовской области больше интересовали ремонт и строительство образовательных учреждений, то к августу интерес привлек вопрос формата обучения в новом учебном году. Напомним, вчера в пресс-центре «КП-Саратов» и.о. регионального министра образования Михаил Орлов рассказал о том, что 2021-2022 учебный год начнется очно.

Психолог, кандидат педагогических наук Сергей Саратовский рассказал, что именно этот формат считает предпочтительным.

- На мой взгляд, дистанционное и очное обучение – это два параллельных, но не взаимозаменяющих, друг друга процесса. Трудно правильно «поставить» руку ученику, осваивающему письмо в дистанционном режиме. Дистант во многом отменяет практические навыки школьников: например, лабораторные занятия по физике и химии. Непросто социализировать подростков, не имеющих возможность взаимодействовать друг с другом в очном формате, - цитируют Сергея в сообщении ЦУР.

Психолог считает, что младшеклассникам не хватает усидчивости, а подростки, как правило, испытывают кризис, переживают психологическую перестройку, поэтому полностью удаленное обучение не даст нужных результатов.

- Плюс к тому, социально-бытовые условия накладывают свой отпечаток на процесс дистанционного обучения: представьте себе двух или трёх разновозрастных детей, живущих в одной семье, но вынужденных выходить на связь с учителями в пределах небольшого жилого помещения (к тому же, не у каждой семьи есть возможность иметь необходимое количество техники для всех юных домочадцев). Поэтому очная форма обучения (с незначительным внедрением дистанционных технологий – там, где это не вредит качеству) является и будет являться приоритетной в обозримом будущем, - резюмировал Саратовский.

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