В саратовском торговом центре торговали запрещенными товарами

Сегодня, 18 августа, пресс-службе регионального ГУ МВД сообщает об обнаружении в Саратове магазина с контрафактными товарами.

Так, в сообщении правоохранителей говорится, что магазин с незаконной одеждой и обувью был обнаружен в одном из торговых центров. На прилавках нашли около 400 наименований контрафакта.

В отношении индивидуального предпринимателя, владельца магазина возбудили дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Одежду и обувь с логотипами известных брендов изъяли.

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