Вячеслав Володин предложил ввести паспорта для саратовских дворов

Реализацию проекта планируется обсудить с саратовцами

Сегодня, 18 августа, Вячеслав Володин предложил администрации Саратова подготовить паспорт для каждого двора города. Реализацию проекта планируется обсудить с жителями, которые знают, в каком состоянии их придомовая территория. Будут подниматься вопросы наличия детских площадок, мест под парковку и т.д.

- Сформируем программу, которая будет ориентирована и на благоустройство, и на ремонт жилого сектора. В итоге люди получат другое качество проживания, – заключил Володин.

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