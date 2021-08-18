В Саратовской области перестанут сравнивать школы друг с другом

Михаил Орлов рассказал об изменениях в системе оценки школ Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 18 августа, в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» и.о. регионального министра образования Михаил Орлов рассказал об изменении в системе оценки школ Саратовской области.

Так, если раньше работала рейтинговая система, и школы соревновались друг с другом, то теперь же будут сравнивать показатели каждой школы за текущий и прошлый год.

- Нам давно говорили, что сравнивать разные школы неправильно – у всех свои возможности. Материальные и образовательные, свои традиции и стартовые условия, - объяснил Орлов.

По его словам, теперь «каждый директор будет понимать, что от него хотят».

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