Саратовец получил от возлюбленной ножом в живот и выгнал медиков, чтобы продолжить запой

Правоохранители собираются оставить задержанную под стражей
Правоохранители задержали 62-летнюю жительницу Ленинского района Саратова. Пожилую женщину подозревают в нападении с ножом на своего сожителя. Мужчина скончался.
По предварительным данным, инцидент произошел вечером 8 августа в поселке Дачный. 62-летняя женщина вместе со своим 65-летним спутником жизни распивала спиртное в ее квартире на улице Мелиораторов.
В ходе застолья между парой возникла ссора и женщина, схватив кухонный нож, ударила им мужчину в живот. После этого она сама вызвала скорую помощь. Приехавшие медики предложили пострадавшему проехать в больницу, но он отказался и продолжил застолье.
Днем 14 августа женщине вновь обратилась за медицинской помощью, потому что пострадавший почувствовал себя плохо. Приехавшая по вызову медики констатировали смерть потерпевшего.
Злоумышленница задержана.
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