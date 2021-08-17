Саратовец получил от возлюбленной ножом в живот и выгнал медиков, чтобы продолжить запой

Правоохранители собираются оставить задержанную под стражей

Правоохранители задержали 62-летнюю жительницу Ленинского района Саратова. Пожилую женщину подозревают в нападении с ножом на своего сожителя. Мужчина скончался.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 8 августа в поселке Дачный. 62-летняя женщина вместе со своим 65-летним спутником жизни распивала спиртное в ее квартире на улице Мелиораторов.

В ходе застолья между парой возникла ссора и женщина, схватив кухонный нож, ударила им мужчину в живот. После этого она сама вызвала скорую помощь. Приехавшие медики предложили пострадавшему проехать в больницу, но он отказался и продолжил застолье.

Днем 14 августа женщине вновь обратилась за медицинской помощью, потому что пострадавший почувствовал себя плохо. Приехавшая по вызову медики констатировали смерть потерпевшего.

Злоумышленница задержана.

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