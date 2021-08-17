Вячеслав Володин: «Строительство школы в Ласточкино – вопрос решенный»

На встрече с жителями Ласточкино

Сегодня, 17 августа, спикер госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что скоро в микрорайоне Ласточкино появится новая школа.

Школа будет рассчитана на 550 мест. Сейчас готовится проектно-сметная документация. Начать строительство планируют в следующем году.

На встрече с парламентарием жители также подняли вопрос небольшого участка дороги, ведущего к улице Блинова, который необходимо отремонтировать. Вячеслав Володин предложил местным властям продумать вопрос безопасного подхода детей к будущей школе: «Надо избежать возможных опасных ситуаций».

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