Жители Юбилейного боятся нового обрыва в своем дворе

Обрыв мешает жителям многоэтажки

Сегодня, 17 августа, жители Юбилейного поселка в Саратове пожаловались на строительство, проходящее около одного из жилых домов. Горожан возмутило появление неогороженного обрыва.

- Крик о помощи жителей многоквартирного дома по адресу Воскресенская 32, - пишет посетитель паблика Типичный Юбилейный (Саратов), - Около месяца назад начали строительство рядом с нами, вырыв землю. Обрыв получился резкий, ничем не укрепленный. Мы просим поставить нам забор! Переживаем за детей, которые играют у обрыва. Обратите внимание на наш дом! – жалуется житель Юбилейного.

Горожане также обратились к депутату Николаю Панкову в сети с просьбой посодействовать в этой ситуации.

Типичный Юбилейный (Саратов)

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