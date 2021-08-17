Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 августа 2021 12:42

Жители Юбилейного боятся нового обрыва в своем дворе

Неаккуратное строительство возмутило горожан
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обрыв мешает жителям многоэтажки

Обрыв мешает жителям многоэтажки

Сегодня, 17 августа, жители Юбилейного поселка в Саратове пожаловались на строительство, проходящее около одного из жилых домов. Горожан возмутило появление неогороженного обрыва.

- Крик о помощи жителей многоквартирного дома по адресу Воскресенская 32, - пишет посетитель паблика Типичный Юбилейный (Саратов), - Около месяца назад начали строительство рядом с нами, вырыв землю. Обрыв получился резкий, ничем не укрепленный. Мы просим поставить нам забор! Переживаем за детей, которые играют у обрыва. Обратите внимание на наш дом! – жалуется житель Юбилейного.

Горожане также обратились к депутату Николаю Панкову в сети с просьбой посодействовать в этой ситуации.

Типичный Юбилейный (Саратов)

Типичный Юбилейный (Саратов)

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.