Балаковца убило током в подвале завода

Горожанина нашли уже мертвым
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи Балакова Саратовской области начали проверку после гибели человека от электричества. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
По данным следствия, утром 14 августа в подвале производственного корпуса одного из учреждений на улице Комсомольская нашли тело мужчины. Прибыв на место, медики скорой констатировали смерть.
Следователь и судмедэксперт осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.
Установили личность погибшего. Им оказался 34-летний местный житель.
Судмедэксперты установили, что причиной смерти стал удар током.
Сейчас сотрудники СК устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут соответствующее решение.
На улице Комсомольская в Балакове расположен кирпичный завод.
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