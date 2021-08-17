Балаковца убило током в подвале завода

Горожанина нашли уже мертвым Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Балакова Саратовской области начали проверку после гибели человека от электричества. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, утром 14 августа в подвале производственного корпуса одного из учреждений на улице Комсомольская нашли тело мужчины. Прибыв на место, медики скорой констатировали смерть.

Следователь и судмедэксперт осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

Установили личность погибшего. Им оказался 34-летний местный житель.

Судмедэксперты установили, что причиной смерти стал удар током.

Сейчас сотрудники СК устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут соответствующее решение.

На улице Комсомольская в Балакове расположен кирпичный завод.

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